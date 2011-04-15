Comcast хочет перекупить Fox у Disney

Крупнейший кабельный оператор Comcast планирует перекупить Fox у компании Disney. Об этом, как передает RNS, сообщает агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника.



Руководство Comcast запросило у инвесторов для выкупа актива $60 млрд.



В ноябре 2017 года Comcast уже пытался приобрести медиахолдинг за $64 млрд, однако в итоге руководство Fox заключило сделку с Disney. В декабре компании сообщили, что цена составила $52 млрд.



Какую сумму планирует предложить Comcast во второй раз, пока неизвестно.



Disney и Fox должны закрыть сделку до конца 2021 года.





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