ВТБ снижает ставки по партнёрским программам автокредитования

ВТБ меняет ставки по партнёрским программам автокредитования, в среднем на 2 процентных пункта (п.п.). Об этом говорится в сообщении банка.



Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Jaguar, Land Rover, Suzuki, Volvo и Lifan.



Специальные условия позволяют клиенту приобрести машину в кредит по минимальным ставкам: Jaguar и Land Rover - от 3.2% годовых, Volvo - от 4% годовых (с учётом дисконта в размере 0.5 п.п. при оформлении карты "Автолюбитель"). Автомобили марки Suzuki доступны по ставкам от 2.5%, Lifan - от 6.5% годовых с учётом оформления страхования жизни.



В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, при выборе марок Jaguar и Land Rover он может быть увеличен до 7 лет с максимально доступной суммой кредита 9 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% стоимости транспортного средства, для автомобилей Volvo он может быть снижен до 10%.



По итогам I квартала 2018 г. объём автокредитования ВТБ составил 14.7 млрд руб., увеличившись на 18% по сравнению с январём-мартом 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за первые три месяца 2018 г. составил около 100 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 08.05.2018