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08/05/2018
15:26

Два крупных актива во Внуково выставлены на аукционы

Два крупных объекта производственного и административного назначения, расположенные вблизи международного аэропорта "Внуково", выставлены на открытые аукционы. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Оба объекта находятся в оперативном управлении ГАУ НПЦ "Моссемпродтехкартофель".

Начальная стоимость лота составляет 164.8 млн руб.
Заявки для участия в торгах принимаются до 21 июня. Аукционы пройдут 27 июня 2018 года.

Выставленные на торги лоты представляют собой единый комплекс, который проектировался как научно-производственный центр семенного, продовольственного и технического картофеля, и располагается во Внуково в деревне Толстопальцево.

Один из лотов – здание с производственным назначением представляет собой объект незавершённого строительства – корпус, который создавался как научный центр по оздоровлению и размножению безвирусного картофеля. Поэтому строящееся здание может стать серьезной базой для развития агробизнеса либо новый собственник его может перепрофилировать, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

"Объект незавершенного строительства проектировался как корпус по выращиванию семенного картофеля, поэтому внутренняя инфраструктура строения в первую очередь может заинтересовать представителей агробизнеса. Например, на крыше здания размещены 20 теплиц, предусмотрены они и внутри здания, запроектированы помещения для обработки и сушки овощей. Стройка на объекте завершена на 48 процентов. При необходимости новый собственник может и перепрофилировать объект", – сказал Геннадий Дёгтев.



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