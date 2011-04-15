Москва потратит на дороги почти полмиллиарда руб. до конца 2020 года

Москва направит 431.45 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог до конца 2020 года, заявил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



По его словам, такое финансирование позволит строить ежегодно порядка 100 км дорог. "Адресной инвестиционной программой города на дорожное строительство предусмотрено выделение 161.7 млрд руб. в этом году, в 2019 году - 134.8 млрд руб. и в 2020 году - 134.8 млрд руб.", - рассказал А.Бочкарев. Он отметил, что основные усилия Стройкомплекса сконцентрированы на строительстве автомобильных хордовых магистралей. "На следующем этапе нашим приоритетом станет строительство дорог районного значения. Их запуск позволит "развести" потоки транспорта и будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе", - подчеркнул А.Бочкарев. Он добавил, что за последние семь лет в городе построено почти 700 км дорог.



А.Бочкарев также отметил, что порядка 100 км дорог, 26 тоннелей, эстакад, мостов и 15 пешеходных переходов введут в столице в этом году. "Строительство большей части Северо-Западной хорды уже завершено. В этом году планируется закончить реконструкцию улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе", - рассказал А.Бочкарев.



По его словам, на Северо-Восточной хорде финишируют работы на участке от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД, до района Вешняки.



Глава Департамента добавил, что по поручению мэра Сергея Собянина прорабатывается вопрос о строительстве отдельных участков Юго-Восточной хорды. "Эти дороги от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца свяжут основные магистрали города и соединят Северо-Восточную хорду и Третье транспортное кольцо", - пояснил А.Бочкарев.



Кроме того, в этом году планируется завершить реконструкцию Калужского шоссе на участке от 20 до 49 км (дорога "А-101") и строительство участка трассы Солнцево - Бутово - Видное от Киевского до Калужского шоссе.







"AK&M" от 08.05.2018