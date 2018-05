Дайджест газеты "Ведомости" от 10 мая 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 10 мая 2018 года.





В TELEGRAM ПО ПАСПОРТУ



Telegram вскоре предложит пользователям хранить их персональные данные. Это первый шаг мессенджера по созданию собственной экосистемы.



TONTelegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и тестирует его в закрытом режиме, сообщили "Ведомостям" два близких к мессенджеру человека. Речь идет о Telegram Passport - он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами - как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов, говорит знакомый с членами технической команды Telegram человек. По словам одного из собеседников "Ведомостей", Telegram Passport может заработать уже к началу лета.





"АШАН" РЕШИЛ ДОРОЖАТЬ



"Ашан" меняет бизнес-модель: он перестанет быть магазином только дешевых товаров. Конкуренты тоже видят неизбежность перемен.



Российский "Ашан" решил сменить коммерческую модель, рассказал в интервью "Ведомостям" гендиректор "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми. Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми: "У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас - дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте".



"Ашан" хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей, уверяет Реми: "Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле [чем у конкурентов]".Количество товарных наименований в ассортименте "Ашана", продолжает Реми, может увеличиться на 30-40%, а сейчас в "Ашанах" обычно около 50 000 видов товаров. Так ритейлер надеется нарастить число товаров в корзине покупателя и поднять трафик.





ЦБ ПРОДОЛЖАЕТ СПИСЫВАТЬ



"Открытие холдинг" лишился 28 млрд руб., полученных на санацию "Траста". Банк списал депозит бывшего акционера на эту сумму. Но ЦБ требует от "Открытие холдинга" вернуть долг.



Санируемый Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) банк "Траст" 27 апреля списал депозит своего бывшего акционера - "Открытие холдинга", сообщил во вторник холдинг. На счете находилось 28 млрд руб. - эти деньги Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало холдингу на санацию "Траста" еще в 2015 г., холдинг сразу же разместил их на депозите в банке. Вернуть средства "Открытие холдинг" должен был через шесть лет, в 2021 г. Однако летом 2017 г. на санацию в ФКБС отправилась вся группа "Открытие", включая "Траст", и АСВ потребовало вернуть заем досрочно.



Тогда "Открытие холдинг" указывал, что деньги должен возвращать не он, а сам "Траст", поскольку они были размещены на его депозите.





"ДАЖЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ТОВАР У НАС ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕШЕВЛЕ"



Гендиректор "Ашана" в России рассказывает, как изменятся магазины сети и чем компания ответит вырвавшимся вперед конкурентам.



В последние годы основной рост российских торговых сетей обеспечивали небольшие магазины у дома - открывая по несколько магазинов в день, X5 Retail Group и "Магнит" не только стали лидерами рынка, но и заметно оторвались от конкурентов. По данным "Infoline-аналитики", пять лет назад X5 опережала "Ашан" по обороту лишь в 1,9 раза, а по окончании прошлого года уже в 3,8 раза. Кроме того, по итогам 2017 г. впервые за все время работы "Ашана" в России его оборот сократился уже второй год подряд - на 6,2% до 334,7 млрд руб.



Около полугода назад "Ашан ритейл Россия" сменила гендиректора - им стал Франсуа Реми.





РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ АВТОРИТЕТ



В рейтинге вузов развивающихся стран Times Higher Education все больше российских университетов. Чем объясняется их успех?



9 мая авторитетное британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало пятый ежегодный рейтинг вузов развивающихся стран. Оно оценило 378 лучших вузов из 42 развивающихся стран, в том числе из России, Китая, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. В этом году в рейтинг THE попали 27 российских университетов - против 24 в прошлом году.



Лучшие места у МГУ им. Ломоносова (3-е место), МФТИ (11-е место) и МИФИ (19-е место). Некоторые университеты из России в этом году показали впечатляющие результаты, отмечают составители рейтинга THE, в частности МИСиС и вузы из Томска и Самары.





АВТОРЫНОК ВЫЕХАЛ НА СЛАБОМ РУБЛЕ



За четыре месяца продано более 0,5 млн новых машин. Спрос в апреле подстегнуло ослабление рубля.



Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле выросли на 17,6% год к году до 152 425 машин, отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Правда, по сравнению с мартом продано на 3% меньше.



"Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам", - приводятся в сообщении АЕБ слова председателя комитета производителей Йорга Шрайбера. Кроме того, ослабление рубля в последние недели апреля стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить покупку нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен, добавил он.





НАДБАВКА ОТ ДОНАЛЬДА ТРАМПА



США могут ввести эмбарго на покупку иранской нефти. Цены на нефть уже растут и могут дойти до $90 за баррель, считают эксперты.



В среду, 9 мая, цена барреля нефти марки Brent вперые с ноября 2014 г. превысила $77. Цена растет, потому что весьма вероятным стало введениие США санкций против Ирана - президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения об иранской ядерной программе.



В 2012 г., США и ЕС обвинили Иран в разработке ядерного оружения и ввели против него санкции, в том числе запрет экспорта иранской нефти. Ограничение снято в январе 2016 г., когда Европа и США обязали Иран отказаться от военной ядерной программы.



Иран - член Организации стран-экпортеров нефти (ОПЕК, треть добычи в мире) и третий по добыче (3,8 млн т в сутки) среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. Иран участвует в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи, но ему разрешено ее не сокращать.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 10.05.2018