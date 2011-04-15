Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 мая 2018 года



ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ТРОНУЛСЯ С МЕСТА

ЕГО СМЕЩАЕТ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НЕ УХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ ДОБРОВОЛЬНО



Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость - об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев при назначении его в Госдуме. Экономисты в мире теперь не сомневаются в том, что увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом, который уже меньше зависит от конструкции пенсионной системы и больше - от других причин. В США, как следует из майской публикации Кортни Койл из колледжа Уэсли, на рост продолжительности трудовой жизни, затрагивающей теперь и мужчин, влияет усиление роли женщин в экономике. В России этот ресурс меньше, но в будущем сокращению числа вынужденных работать на пенсии будет противостоять рост числа работающих по достижении пенсионного возраста добровольно.





УЩЕРБ ВЫРОС ВМЕСТЕ С НОВЫМИ ЭПИЗОДАМИ

ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В БАНКЕ "МИРАФ"



Как стало известно "Ъ", ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка "Мираф" уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения, бывшего директора аудиторской компании "Константа" Натальи Казаковой. Им предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. За время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась с 100 млн руб. до 873,2 млн руб., а количество фирм, участвовавших, по версии следствия, в хищении, возросло с одной до девяти.





СОЛЬ РАСТВОРИЛА КРЕДИТЫ

БИЗНЕСМЕНА И БЫВШУЮ БАНКИРШУ ОБВИНЯЮТ В ХИЩЕНИИ БОЛЕЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы продлил срок ареста председателю совета директоров ПАО "Соль Руси" Вячеславу Чикалину. Он, а также помещенная под домашний арест бывший президент и председатель правления банка "Транспортный" Елена Плетнева обвиняются в хищении из "Транспортного" более 4 млрд руб., которые они, по версии следствия, вместе с другими сообщниками получили в виде кредитов по подложным документам. При этом господин Чикалин утверждает, что сам стал жертвой мошенников из числа руководителей этого банка, поскольку никаких кредитов там не получал.





САНКЦИИ МЕТЯТ В РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА

США ОБВИНИЛИ РОССИЙСКИЕ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТАКТАХ С ИРАНОМ, СИРИЕЙ И КНДР





9 мая США ввели санкции в отношении российских структур и компаний, которые, по оценке Вашингтона, нарушили национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Как стало известно "Ъ", 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО, Конструкторское бюро приборостроения (КБП) - за реализацию контракта на поставку в Сирию комплексов ПВО "Панцирь-С1". Концерн "БАРЛ" наказан США якобы за поставку комплектующих для северокорейских спутников-разведчиков, 18-й ЦНИИ Минобороны - за разработку спецоборудования, позволявшего КНДР кодировать спутниковые сигналы. В МИД РФ сочли эти меры попыткой США посчитаться за "фиаско последнего ракетного удара по Сирии".





ВОДУ ПЕРЕКРЫЛИ САНКЦИИ

КОМПАНИЯ ИГОРЯ ЧАЙКИ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ ОПРЕСНЕНИЯ В ИРАНЕ





Русско-ближневосточный экспортный центр Игоря Чайки и Олега Митволя отказался от строительства станции опреснения воды в Иране, стоимость которой оценивалась до $180 млн. Санкции против Ирана осложнили поставки необходимого оборудования, что сделало реализацию проекта невозможной для бизнесменов. Планам также могло помешать удорожание строительства с 2016 года.





КОНСОЛИДАЦИЮ "ИНТЕР РАО" НАЧНУТ ИЗДАЛЕКА

КОМПАНИЯ МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ У "РУСГИДРО" 5% СВОИХ АКЦИЙ



Как выяснил "Ъ", "РусГидро", владеющая около 5% в "Интер РАО", вступила в переговоры о продаже этого пакета "Интер РАО Капитал". Актив стоимостью до 20 млрд руб. может быть продан с дисконтом к рынку, но сроки закрытия сделки, как и ее контуры, еще не определены. По одной из вероятных схем, после сделки квазиказначейский пакет "Интер РАО" будет погашен, что позволит "Роснефтегазу" (советы директоров обеих компаний возглавляет Игорь Сечин) возобновить наращивание своей доли в "Интер РАО" без выставления обязательной оферты другим акционерам.





ТАКСИСТАМ ГОТОВЯТ ЦИФРОВОГО ВРАЧА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССМОТРЯТ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ



Минздрав и Минпромторг представят предложения по автоматизации медосмотров водителей такси с применением телемедицины. Сейчас ее использование для этих целей не легализовано, и, как считается, многие участники рынка пренебрегают осмотром врача перед выпуском водителей на линию. Прототип системы с использованием специального оборудования на станциях техобслуживания и в таксопарках тестирует "Яндекс".





ЛОМБАРДЫ НЕ ХОТЯТ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ

РЫНОК СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧЕ В БКИ ДАННЫХ О ЗАЙМАХ



Проект закона, обязующий ломбарды наряду с другими кредиторами присваивать договорам займа уникальный идентификатор и передавать данные по ним в бюро кредитных историй (БКИ), вызвал серьезные опасения участников ломбардного рынка. Если он будет принят, из-за особенностей работы ломбардов большая часть их клиентов испортят себе кредитную историю и будут вынуждены обращаться в неподконтрольные ЦБ скупки и комиссионки. Сами ломбарды лишатся более трети клиентов, части из них придется уйти с рынка.





ЖИЛЬЕ РАССТРОИЛОСЬ ПЕРЕД ФУТБОЛОМ

ЧМ-2018 НЕ ПРИВЕЛ К РОСТУ ЦЕН НА КВАРТИРЫ



Вопреки ожиданиям, предстоящий чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) не дал толчок вторичному рынку жилья в городах, где будут проходить матчи. Аналитики, напротив, зафиксировали снижение стоимости за четыре последних года: больше всего - на 8,8% - квартиры подешевели в Саранске. Столица Мордовии возглавила список городов, где заметно сократились ставки долгосрочной аренды квартир (почти на 17%), а в Сочи съём квартир подешевел на 14%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 10.05.2018