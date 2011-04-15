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10/05/2018
11:54

Дальневосточное морское пароходство ликвидирует компанию SIA Tektrans

Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) на заседании 7 мая одобрил ликвидацию подконтрольного лица - компании SIA Tektrans. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет также утвердил список кандидатур для избрания в свой новый состав на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 31 мая. В список вошли: Клайв Денис Боуд, Марк Гарбер, Наталья Изосимова, Александрс Исуринс, Мандал Дэнис Кант, Константин Кузовков, Константин Курланов, Лейла Маммед Заде и Дмитрий Швец.

Кроме того, совет одобрил ряд сделок, заключаемым обществом и его подконтрольными лицами.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, ИНН 2540047110) - крупная российская судоходная компания, входит в структуру транспортной группы Fesco. Основные акционеры - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32.5%), структуры Марка Гарбера (23.8%), фонд прямых инвестиций TPG (17.4%).

Чистый убыток ДВМП и его ДЗО по МСФО в первом полугодии 2017 года составил 720 млн руб. против прибыли в 3.59 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.81% до 19.13 млрд руб. с 18.079 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 74.73% до 2.296 млрд руб. с 1.314 млрд руб., убыток до налогообложения составил 150 млн руб. против прибыли в 3.728 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ДВМП за 2017 год по РСБУ увеличился в 2.05 раза до 8.617 млрд руб. с 4.206 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 41.9% до 1.82 млрд руб. с 3.132 млрд руб., убыток от продаж вырос в 6.84 раза до 1.472 млрд руб. с 215.172 млн руб., убыток до налогообложения - на 90% до 8.461 млрд руб. с 4.453 млрд руб.



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