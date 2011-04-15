Чистая прибыль Сбербанка в январе-апреле составила 262.2 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка в январе-апреле 2018 года составила 262.2 млрд руб., в том числе за апрель 66.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Чистый процентный доход банка увеличился относительно 4 месяцев прошлого года на 7.2% и составил 403.8 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объёма работающих активов и снижением стоимости привлечённых средств клиентов.



Чистый комиссионный доход увеличился на 23.2% до 129.3 млрд руб. Наибольший прирост комиссионного дохода приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (+32.8%), расчетные операции (+19.2%) и реализацию страховых продуктов (+44).



Операционные расходы увеличились на 7.9% - это ниже темпа роста операционных доходов до резервов, который составил 14,3%. Переход к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. Отношение расходов к доходам улучшилось: по сравнению с 4 месяцами прошлого года показатель улучшился на 1,7 п.п. до уровня 28.2%.



Расходы на совокупные резервы за 4 месяца составили 89.7 млрд руб., из них 51 млрд руб. приходятся на апрель, что связано с ослаблением рубля. Рост расходов на резервы был компенсирован встречным увеличением доходов от валютной переоценки и торговых операций. В целом расходы на резервы за 4 месяца текущего года на 2.6% меньше аналогичного периода прошлого года.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 10.05.2018