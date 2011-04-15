Petrobras обсуждает с Акроном продажу двух заводов в Бразилии

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras начала переговоры с российским Акроном о продаже двух своих подразделений по производству удобрений. Об этом говорится в сообщении Petrobras.



Речь идёт о компаниях Ansa и Unidad de Fertilizantes Nitrogenados III. В течение 90 дней Petrobras будет обсуждать условия возможной сделки только с Акроном.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет разрешениями на геологические изыскания на 11 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty, одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль Акрона по МСФО в 2017 году упала на 36% до $244 млн. Выручка компании выросла на 21% до $1.617 млрд с $1.333 млрд.





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