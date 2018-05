FEC завершила объединение с Trans World Corporation

Компания Far East Consortium International Limited завершила объединение с Trans World Corporation, о котором было объявлено 5 марта 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе Far East Consortium.



Объединение было завершено после закрытия торгов на бирже 30 апреля. По итогам закрытия сделки приобретаемая компания продолжит работу в качестве 100% дочерней структуры FEC OIL, в то время как покупатель прекратит деятельность в качестве юридического лица.



Согласно плану объединения компаний, FEC должна была заплатить за актив до $42 млн (327.6 млн гонконгских долларов) и принять на себя чистую задолженность приобретаемой компании на момент закрытия (не более $11.025 млн).



Приобретаемая компания и ещё дочерние общества специализируется в гостиничном, ресторанном и игорном сегменте в Германии, Австрии и Чехии. В частности, в портфель активов Trans World Corporation входят пять отелей в Германии, Австрии и Чешской республике, а также три полнофункциональных казино в Чехии.



По словам управляющего директора FEC Криса Хоонга, приобретение Trans World Corporation представляет собой очередной этап в стратегическом развитии FEC на европейском рынке.



Компания Far East Consortium International Limited зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже с 1972 года. Группа преимущественно специализируется в сфере девелопмента и инвестиций, а также управления отелями.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"