Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/05/2018
12:52

FEC завершила объединение с Trans World Corporation

Компания Far East Consortium International Limited завершила объединение с Trans World Corporation, о котором было объявлено 5 марта 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе Far East Consortium.

Объединение было завершено после закрытия торгов на бирже 30 апреля. По итогам закрытия сделки приобретаемая компания продолжит работу в качестве 100% дочерней структуры FEC OIL, в то время как покупатель прекратит деятельность в качестве юридического лица.

Согласно плану объединения компаний, FEC должна была заплатить за актив до $42 млн (327.6 млн гонконгских долларов) и принять на себя чистую задолженность приобретаемой компании на момент закрытия (не более $11.025 млн).

Приобретаемая компания и ещё дочерние общества специализируется в гостиничном, ресторанном и игорном сегменте в Германии, Австрии и Чехии. В частности, в портфель активов Trans World Corporation входят пять отелей в Германии, Австрии и Чешской республике, а также три полнофункциональных казино в Чехии.

По словам управляющего директора FEC Криса Хоонга, приобретение Trans World Corporation представляет собой очередной этап в стратегическом развитии FEC на европейском рынке.

Компания Far East Consortium International Limited зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже с 1972 года. Группа преимущественно специализируется в сфере девелопмента и инвестиций, а также управления отелями.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100