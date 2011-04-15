АЛРОСА в апреле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $405.3 млн

В апреле текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405.3 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $396.2 млн, бриллиантов - $9.1 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Всего в январе-апреле 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $2.011 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $1.978 млрд, бриллиантов - $32.9 млн.



"В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров", - прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоёмов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).







"AK&M" от 10.05.2018