Ингосстрах выплатил более 3.3 млн руб. российскому банку

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение крупному российскому банку в размере более 3.3 млн руб. в связи с хищением денежных средств в отделении банка. Страховой случай произошёл в марте 2017 года, говорится в сообщении Ингосстраха.



Клиент банка, угрожая взорвать здание, потребовал выдачи денег из кассы. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, преступник впоследствии был задержан.



Наличные денежные средства в российских рублях и иностранной валюте были застрахованы в Ингосстрахе от рисков внезапного и непредвиденного воздействия на него извне, умышленных противоправных действий сотрудников, а также других рисков. Договор был заключен на 1 год. Страховая сумма в долларовом эквиваленте составляла $424.7 млн.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 10.05.2018