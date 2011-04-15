В Москве выдано более 13.3 тыс. онлайн-разрешений на строительство

Более 13.3 тыс. разрешений на строительство и ввод объектов выдано через интернет с 2013 года, когда эти услуги стали доступны в электронном виде, заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Кроме того, застройщики пользуются сервисом "Направление извещения о начале и окончании строительно-монтажных работ", который доступен только в электронном виде. Поступило 1836 извещений о начале работ и 1878 - об их окончании.



О.Антосенко напомнил, что с 1 ноября 2014 года госуслуги в отношении капитальных объектов оказываются только онлайн, независимо от источников финансирования. В службе "одного окна" Мосгосстройнадзора созданы автоматизированные рабочие места, где специалисты помогают подать документы.



Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что число пользователей электронными услугами постоянно растёт. "Мы активно работаем в самых разных направлениях по информатизации города и развитию электронных муниципальных услуг. Перевод госуслуг в строительстве в электронный вид не только экономит время и деньги застройщика, но и препятствует коррупции, так как исключает личное общение с чиновниками", - заявил С.Собянин на заседании президиума Правительства Москвы.



Кроме того, застройщики могут оформить заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) через интернет. Рассматривать заявления, поданные через портал mos.ru, будут не более 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС - 5 дней.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, перевод госуслуг в электронный вид - важный шаг навстречу инвестиционному сообществу. "Заявитель без личного посещения органов власти может оформить необходимые бумаги на всех этапах реализации строительного проекта, от заключения договора аренды земли и до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это серьезно ускорило движение капитала в строительную отрасль", - подчеркнул М.Хуснуллин.



"AK&M" от 10.05.2018