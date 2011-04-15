Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/05/2018
14:35

В Москве выдано более 13.3 тыс. онлайн-разрешений на строительство

Более 13.3 тыс. разрешений на строительство и ввод объектов выдано через интернет с 2013 года, когда эти услуги стали доступны в электронном виде, заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Кроме того, застройщики пользуются сервисом "Направление извещения о начале и окончании строительно-монтажных работ", который доступен только в электронном виде. Поступило 1836 извещений о начале работ и 1878 - об их окончании.

О.Антосенко напомнил, что с 1 ноября 2014 года госуслуги в отношении капитальных объектов оказываются только онлайн, независимо от источников финансирования. В службе "одного окна" Мосгосстройнадзора созданы автоматизированные рабочие места, где специалисты помогают подать документы.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что число пользователей электронными услугами постоянно растёт. "Мы активно работаем в самых разных направлениях по информатизации города и развитию электронных муниципальных услуг. Перевод госуслуг в строительстве в электронный вид не только экономит время и деньги застройщика, но и препятствует коррупции, так как исключает личное общение с чиновниками", - заявил С.Собянин на заседании президиума Правительства Москвы.

Кроме того, застройщики могут оформить заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) через интернет. Рассматривать заявления, поданные через портал mos.ru, будут не более 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС - 5 дней.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, перевод госуслуг в электронный вид - важный шаг навстречу инвестиционному сообществу. "Заявитель без личного посещения органов власти может оформить необходимые бумаги на всех этапах реализации строительного проекта, от заключения договора аренды земли и до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это серьезно ускорило движение капитала в строительную отрасль", - подчеркнул М.Хуснуллин.

"AK&M" от 10.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100