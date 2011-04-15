Инфляция в РФ с 29 апреля по 7 мая составила 0.1%, с начала года - 1.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1.1%, свинину, колбасу варёную, пшено - на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1.5%, крупа гречневая - на 0.8%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.2%, в том числе на капусту белокочанную - 4.4%, морковь - 1.3%, картофель, лук и яблоки - 0.3-0.5%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2.3% и 1.2% соответственно.



Цены на бензин автомобильный выросли на 1%, на дизельное топливо - на 0.9%.





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