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10/05/2018
16:26

Японская фармкомпания Takeda купит Shire за $62 млрд

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical договорилась о покупке ирландской компании Shire за 45.3 млрд фунтов стерлингов ($61.5 млрд). Об этом сообщают "Вести.Финанс".

Покупка одобрена советами директоров обеих компаний. Если сделка будет одобрена акционерами, она станет крупнейшим зарубежным приобретением японской компании и продвинет Takeda в высшие ряды мировых производителей лекарств.

Takeda заплатит 49.01 фунта за акцию Shire, отмечается в сообщении японской компании.

Ранее Shire отклонила четыре предыдущих предложения Takeda. Ирландскую компанию не устраивала сумма сделки и тот факт, что Takeda предлагает выплатить большую часть суммы акциями.

Итоговое предложение предусматривает, что акционеры Shire смогут получить $30.33 наличными за каждую бумагу компании, а также 0.839 новой акции Takeda либо 1.678 американской депозитарной акции (ADS) Takeda.

После закрытия сделки акционеры Takeda будут владеть приблизительно 50% объединённой компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года, заявила Takeda.

Для финансирования сделки японская компания привлечёт кредит на сумму $30.85 млрд, в том числе от J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation и MUFG Bank Ltd.


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