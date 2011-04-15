Дайджест газеты "Ведомости" от 11 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 мая 2018 года.





СЧЕТ ПОШЕЛ НА КУДРИНА



Кудрин может возглавить Счетную палату. Такое предложение ему сделали депутаты, он пообещал "серьезно подумать".



Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину сделано предложение возглавить Счетную палату, рассказали "Ведомостям" источники.



Единороссы выдвинули на этот пост первого зампреда Думы Александра Жукова, но он отказался - "ему работать вице-спикером интереснее", говорит человек, близкий к думскому руководству.



Пространство возможностей для Кудрина вернуться во власть на позиции, соразмерные его амбициям, сужается, и Счетная палата - это, наверное, последнее "окно", говорит политолог Александр Пожалов.





ТУРЕЦКИЙ МАРШ ИЗ РОССИИ



Иностранный инвестор отказался от ЦКАД. Турецкая Makyol,едва войдя в проект, уже вышла из него.



Участок ЦКАД на юго-востоке Москвы продолжает терять инвесторов. В прошлом году от финансирования проекта отказалась УК "Лидер". Теперь он лишился турецких инвесторов - компания Makyol, едва войдя в проект, уже вышла из него, рассказали "Ведомостям" источники.



О вхождении Makyol в консорциум "Юго-Восточная магистраль", который выиграл конкурс на ЦКАД-4, было объявлено в феврале на форуме в Сочи.



Сотрудник Makyol утверждает, что выход из сделки не связан с санкциями: сроки жесткие и не хватило времени, чтобы определить условия. Согласно прежнему графику финансовое закрытие сделки должно было состояться до конца марта.





"СИСТЕМЕ" ИНВЕСТИЦИИ ВАЖНЕЙ, ЧЕМ ТЕРРИТОРИЯ



АФК "Система" продает часть жилого района на территории ЗиЛа. Инвесторы могут купить до 50% проекта "ЗиЛ-юг" .



АФК "Система" может продать сторонним инвесторам до 50% в компании - девелопере проекта "ЗиЛ-юг", следует из инвестиционного предложения холдинга, с которым ознакомились "Ведомости". Там сказано, что речь идет об ООО "Развитие", которое было создано АФК "Система" и группой ЛСР как раз для застройки территории завода.



АФК "Система" принадлежит как раз половина долей в "Развитии", значит, она может полностью выйти из проекта.



Один из брокеров, работавших с "Развитием", знает, что АФК "Система" за счет продажи доли в "Развитии" хочет компенсировать затраты на приобретение проекта, а также на разработку его концепции.





"Я ДАВНО РЕШИЛ НЕ ПЫТАТЬСЯ ПОСТАВИТЬ "ГАМЛЕТА" В 125-Й РАЗ"



Алексей Бородин рассказал. чем дышит и как живет РАМТ.

Алексею Бородину в июне исполнится 77, но его бодрости и энергии могут позавидовать многие молодые коллеги. В театре, которым он руководит уже 38 лет, постоянные премьеры и аншлаги, тут все время ищут (и находят) себя молодые режиссеры, здесь после ухода из Министерства культуры успешно работала директором Софья Михайловна Апфельбаум. Ее кабинет с именной табличкой на двери сейчас пуст, но Бородин не устает повторять, что рано или поздно мрак рассеется, и Соня, как он ее ласково называет, вернется. Он вообще - несмотря на все происходящее вокруг - скорее, оптимист и как ни во что другое верит в личную ответственность.





РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ НА ДОРОЖАЮЩЕЙ НЕФТИ



На фоне роста цен на нефть в четверг значительно укрепился и российская валюта. За день биржевой курс евро и доллар опустился более чем на рубль.



Биржевой курс рубля значительно укрепился в четверг. Курс евро и доллара потеряли на открытии торгов на Московской бирже более 50 коп., а к вечеру - в два раза больше: к 18.45 мск доллар подешевел на 1,39 руб. до 61,8 руб., евро - на 1,47 руб. до 73,5 руб.



Это сильнейший внутридневной рост российской валюты с декабря 2016 г.



Рубль укреплялся на фоне дорожающей нефти, которая растет из-за ситуации вокруг Ирана. Со вторника стоимость барреля сорта Brent выросла на 3,58% до $77,07, Urals - на 5,45% до $76,6 (данные к 18.45 мск).





ВЗЯТЬ КРЕДИТ В КРЕДИТ



Рефинансирование потребительских кредитов становятся все выгодней: ставки займов на объединение старых долгов снижаются.



Первые программы рефинансирования потребительских кредитов появились более семи лет назад. Они нужны, чтобы заменить один или несколько действующих кредитов: новый выдается на погашение остатка долгов. Банк, как правило, сам перечисляет средства прежним кредиторам. Дополнительных комиссий в отсутствии залога банки, как правило, не берут.



По словам управляющего директора дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова, потребительский кредит на рефинансирование позволяет снизить ставку, объединить несколько платежей, уменьшить ежемесячный платеж. В кризис 2014 г. услуга практически умерла из-за резкого роста ставок. Пару лет назад ставки начали снижаться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 11.05.2018