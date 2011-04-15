Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 мая 2018 года



"СУММУ" ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИ В СООБЩЕСТВО

ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ БРАТЬЯМ МАГОМЕДОВЫМ



Как стало известно "Ъ", МВД России предъявило совладельцам группы "Сумма" Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС.





АБОНЕНТАМ ОБЛЕГЧИЛИ ПАКЕТЫ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА СВЯЗЬ СНИЗИЛАСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ



Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России начала снижаться, составив в апреле 2018 года 258,3 руб., следует из данных Content Review. На фоне усиления конкуренции операторы в основном перестали повышать цены на архивные тарифы и разработали тарифные конструкторы, которые позволяют менять набор услуг связи в пакете, поясняют аналитики. Связь продолжает дорожать только в Москве, где средняя минимальная цена достигла 350 руб.





"ЭТО ХУДШЕЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ИЗ ВСЕХ, ЧТО ПРИНИМАЛ ТРАМП"



ЭКС-СОВЕТНИК ГОССЕКРЕТАРЯ США РОБЕРТ АЙНХОРН - О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЫХОДА СТРАНЫ ИЗ СДЕЛКИ С ИРАНОМ





США в четверг расширили санкции против Ирана, внеся в черные списки шесть человек и три компании, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции. При этом до осени в соответствии с решением президента США Дональда Трампа должны быть возвращены все санкции против Ирана, которые были заморожены после заключения с ним в 2015 году ядерной сделки. Старший научный сотрудник Brookings Institution (Вашингтон), бывший специальный советник госсекретаря США по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и контроля за вооружениями (при администрации Барака Обамы) Роберт Айнхорн рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко, с чем связана жесткая позиция Дональда Трампа по Ирану и сможет ли он добиться от Тегерана новой, "улучшенной" сделки по ядерной программе.





DAKAITAOWA ПОВЫШАЕТ ГРАДУС

КОМПАНИЯ ИГОРЯ ЧАЙКИ НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В КИТАЕ



Экспортная компания сына генпрокурора РФ бизнесмена Игоря Чайки Dakaitaowa договорилась о поставках алкогольных напитков российского производства в китайские розничные сети Vanguard и Bubugao. Продажи пива "Лакинское" и других марок стартуют в Китае во время чемпионата мира по футболу. Позднее компания готовится начать продажи и нескольких марок водки, в том числе на интернет-площадках Alibaba Group. По мнению экспертов, реальных перспектив на этом рынке у российского алкоголя нет.





"БУДУЩЕЕ" ПЕРЕХОДИТ К НОВОМУ ОФШОРУ

БОРИС МИНЦ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ СВОИХ НПФ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца могут перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Концерн "Россиум" продал ей кредит, по которому заложены пенсионные фонды. Офшор уже проявил себя как игрок с сильной переговорной позицией, отмечают эксперты. При этом к управлению средствами фондов подключается ГК "Регион", которую связывали с RT&I.





"СТОЛИЧНАЯ" СТАНЕТ ЗЕРНИСТОЙ

ПОД ВОДОЧНЫМ БРЕНДОМ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ЧЕРНУЮ ИКРУ



В российских магазинах вскоре появится осетровая икра "Столичная": по лицензии от ФКП "Союзплодоимпорт" ее выпуском займется недавно созданная компания. Двумя годами ранее ФКП разрешило белорусскому заводу "Санта Бремор" производить под водочным брендом пресервы из сельди. Продажи самой водки "Столичная" в России с тех пор заметно сократились.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.05.2018