Повтор! Роснефть совместно с партнёрами ввела в эксплуатацию третью очередь завода по подготовке газа на проекте Zohr

НК "Роснефть" совместно с партнёрами (Eni - оператор проекта и BP) и египетскими нефтегазовыми компаниями ввела в эксплуатацию третью очередь завода по подготовке газа проекта Zohr, повысив его максимальную мощность до 1.2 млрд куб. футов в сутки. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



Таким образом, производственные мощности проекта по разработке газового месторождения Zohr в Египте увеличатся в 1.5 раза. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A (60%) и британской BP (10%).



Запуск третьей очереди завода состоялся всего через две недели после начала работы второй очереди (в рамках которой произошло удвоение мощностей до 800 млн куб. футов в сутки) и через пять месяцев после начала добычи на месторождении Zohr. Предполагается, что к концу 2018 года максимальная мощность месторождения достигнет 2 млрд куб. футов в сутки. Выйти на "полку" добычи в 2.7 млрд куб. футов в сутки планируется к концу 2019 года.



НК "Роснефть" в октябре 2017 года закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд м3. Месторождение было открыто в 2015 году.



Участие в разработке такого уникального добывающего актива укрепит позиции НК "Роснефть" на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока. Кроме того, в ходе реализации проекта компании получают значительный опыт в освоении шельфовых месторождений.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 10.05.2018