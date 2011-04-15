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11/05/2018
11:15

Walmart инвестирует в инновационного индийского онлайн-ритейлера

Walmart Inc. объявила о подписании окончательных соглашений, по условиям которых она станет крупнейшим акционером группы Flipkart. Об этом говорится в пресс-релизе Walmart.

Данная инвестиция позволит Flipkart ускорить процесс трансформации торговой деятельности в индии за счёт использования новейших технологий, a Walmart получит возможность нарастить портфель инвестиций в Индии и создать новые рабочие места в этой стране.

Walmart заплатит приблизительно $16 млрд за начальную долю в Flipkart, составляющую около 77%. Остальные акции будут принадлежать некоторым из нынешних акционеров Flipkart, в том числе сооснователю Flipkart Бинни Бансалу, компаниям Tencent Holdings Limited, Tiger Global Management LLC и Microsoft Corp. В ближайшей перспективе Walmart собирается сосредоточиться на обслуживании клиентов и расширении бизнеса, а в дальнейшем намеревается развивать Flipkart как дочернюю организацию с контролирующим участием, имеющую листинг на бирже.

Инвестиция Walmart включает финансирование за счёт выпуска новых акций на $2 млрд, что позволит Flipkart ускорить рост бизнеса. Walmart и Flipkart также проводят переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут принять участие в инвестиционном раунде. Для финансирования покупки Walmart задействует денежные средства, находящиеся в распоряжении компании, а также выпустит долговые обязательства.

Завершение сделки зависит от её одобрения контролирующими органами и ожидается в течение этого календарного года.

Компания Walmart Inc. - глобальный оператор розничной торговли в магазинах и онлайн. Компания обслуживает около 270 млн потребителей, посещающих 11.7 тыс. магазинов в 28 странах и сайты магазинов группы. Выручка Walmart за 2018 финансовый год составила $500.3 млрд.

Группа Flipkart - одна из крупнейших площадок электронной торговли в Индии, объединяющая компании Flipkart, Myntra, Jabong и PhonePe.



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