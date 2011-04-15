Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 19.5% до $2.744 млрд

Выручка РУСАЛа в I квартале 2018 года выросла на 19.5% до $2.744 млрд с $2.297 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Увеличение выручки связано с динамикой цен на алюминий, который подорожал на Лондонской бирже металлов за год на 17% до $2.159 тыс.



Скорректированная EBITDA за первые три месяца выросла на 20.4% до $572 млн.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 11.05.2018