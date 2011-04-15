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11/05/2018
12:12

Совладельцам группы "Сумма" предъявлено официальное обвинение

МВД России предъявило совладельцам группы "Сумма" Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС, сообщает газета "Коммерсант".

Из фабулы обвинения, по данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нём за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2.5 млрд руб.

Два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдёт этим летом в России.

Как сообщает "Коммерсант", следствие вскоре обратится в Тверской райсуд с ходатайством о продлении ареста предполагаемых организаторов ОПС. Ранее, напомним, суд отклонил предложенный братьями Магомедовыми залог в 2.5 млрд руб.


"AK&M" от 11.05.2018
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