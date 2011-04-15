Alstom выходит из СП с General Electric

Alstom подписала соглашение с компанией General Electric о реализации соглашений, заключённых в 2015 году в отношении планируемого выхода Alstom из трёх совместных энергетических предприятий. Об этом говорится в сообщении Alstom.



Совместные предприятия Renewables, Grid and Nuclear ("Возобновляемая энергетика", "Электросетевой комплекс", "Атомная энергетика") были учреждены в ноябре 2015 года в рамках продажи энергетического бизнеса Alstom компании General Electric.



Alstom намеревается воспользоваться пут-опционами на продажу своих долей в СП Renewables и Grid в 2018 году. Успешное исполнение опционов в установленный для этого период (4-10 сентября 2018 года), также обеспечит реализацию опциона GE на приобретение доли Alstom в СП Nuclear; передача всех долей произойдёт 2 октября 2018 года, сумма сделки составит 2.594 млрд евро.



Французская компания Alstom - ведущий разработчик и поставщик систем, оборудования и услуг для транспортной промышленности. Компания предлагает полный цикл решений от высокоскоростных поездов до составов метро, трамваев и электронных систем управления автобусным движением, решений для оптимизации пассажиропотока и инфраструктуры. Alstom работает более чем в 60 странах мира. Выручка компании за 2016-2017 финансовый год составила 7.3 млрд евро, объём заказов - 10 млрд евро.



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