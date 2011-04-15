Банк "Россия" открывает РусГидро 5-летнюю кредитную линию на 7 млрд руб.

АО "АБ "Россия" и ПАО "РусГидро" 8 мая заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 7 млрд руб. сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.



Максимальный размер процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии, - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2.5% годовых.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 36.039 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в I квартале 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 9.3% до 31.835 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 2017 год по МСФО снизилась на 43.52% до 22.451 млрд руб. с 39.751 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 2.67% до 380.864 млрд руб. с 391.322 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 0.53% до 47.792 млрд руб. с 47.539 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 35.56% до 35.519 млрд руб. с 55.123 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 3.7% до 104.038 млрд руб. со 100.341 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2017 году снизилась на 13.68% до 36.149 млрд руб. с 41.877 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 25.79% до 144.697 млрд руб. со 115.033 млрд руб., прибыль от продаж - на 3.77% до 60.89 млрд руб. с 58.677 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.65% до 49.478 млрд руб. с 54.761 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5% до 77.571 млрд руб. с 73.89 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 11.26% до 12.006 млрд руб. с 13.529 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 44.54% до 40.006 млрд руб. с 27.678 млрд руб.



"AK&M" от 11.05.2018