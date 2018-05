F.I.L.A. приобретает Pacon Group

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. - объявила о заключении соглашения, предусматривающего приобретение 100% акций холдинговой компании Pacon - дочерней компании Dixon Ticonderoga Company. Об этом говорится в сообщении компаний.



Стоимость предприятия составляет $325 млн, а с учётом налоговых льгот в размере $15 млн полная сумма достигает $340 млн (включая чистый долг, рабочий капитал и другие корректировки при закрытии).



Все акционеры Pacon поддержали сделку и дали свое согласие на приобретение. Завершение сделки произойдёт с учётом нескольких предварительных условий, характерных для сделок такого типа, включая условия Антимонопольного Регулирования Харта-Скотта-Родино в Соединенных Штатах.



В течение периода, закончившегося 31 декабря 2017 года, F.I.L.A. Group обеспечила консолидированную выручку в размере 510.4 млн евро (из которых $175.8 млн - в Северной Америке) и нормализованный показатель EBITDA в размере 80.6 млн евро. По оценкам руководства Pacon, за 12 месяцев, закончившихся 25 ноября 2017 года, совокупная консолидированная выручка компании составила бы $241.6 млн, а нормализованная EBITDA-$38.2 млн.



Такие выводы были сделаны на основе результатов Pacon по итогам года в сочетании с результатами Carolina Pad & Papers и Princeton Artist Brush Co., которые компания Pacon приобрела в октябре 2017 года и январе 2018 года соответственно. По оценке руководства, эта сделка обеспечит значительный синергетический эффект и приведёт к удвоению консолидированных продаж компании F.I.L.A. в Соединенных Штатах.



После завершения приобретения "расширенная" F.I.L.A. Group будет иметь 29 производственных объектов на 5 континентах с более чем 9000 сотрудников.



По завершении сделки предполагается, что работу компании F.I.L.A. на территории США возглавит генеральный директор Pacon Джеймс Шмитц, обладающий многолетним опытом работы в школьном и художественном секторе.



Сделка будет финансироваться за счёт средне/долгосрочного кредита, одобренного Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. и UniCredit S.p.A. (в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров), на общую сумму 520 млн евро, включая рефинансирование текущей задолженности.



Совет директоров в целях оптимизации структуры капитала группы компаний принял решение представить на утверждение общего собрания акционеров F.I.L.A. предложение об увеличении уставного капитала путем размещения прав на сумму до 100 млн евро (включая страховые взносы) с преимущественными правами, которые будут использованы для досрочного погашения задолженности.



Такое увеличение капитала будет способствовать завершению приобретения Pacon. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. и UniCredit Corporate & Investment Banking будут выступать в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров предложения увеличения капитала. Организации также заключили предварительное соглашение андеррайтинга, согласно которому они, на условиях, соответствующих рыночной практике в отношении аналогичных сделок, заключили договор на подписку на вновь выпускаемые акции, которые остаются неподписанными в конце срока аукциона.



Совет директоров также поручил главному финансовому директору группы компаний оценить возможность заключения компанией договоров валютного хеджирования, заключаемых в рамках риск-стратегии F.I.L.A. в соответствии со стандартами ISDA.



В процессе заключения сделки единственным финансовым консультантом компании F.I.L.A. выступила организация 'Leonardo & Co. - Houlihan Lokey', в то время как Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom и Salonia Associati отвечали за юридический аспект сделки, а BonelliErede - за вопросы кредитования, взаимоотношений с менеджерами и за предложение по увеличению капитала.



Компания Pacon, основанная в 1951 году, базирующаяся в городе Аплтон, штат Висконсин, - это один из главных игроков на американском рынке в школьном и художественном секторе. Продукция компании, включающая в себя более 8500 наименований, производится на 8 производственных объектах в США (три фабрики находятся в Аплтоне, еще три - в городе Нина, штат Висконсин), Великобритании (1 фабрика расположена в Уэст-Мидлендсе) и Канаде (одна фабрика находится на территории города Барри, провинция Онтарио).



Группа компаний F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) была основана во Флоренции в 1920 году и с 1956 года управляется семьей Кандела. F.I.L.A. - инновационное итальянское промышленное предприятие, чья доля на рынке увеличивается с каждым годом. С ноября 2015 года акции F.I.L.A. торгуются в сегменте STAR Миланской биржи. Компания с доходом более 275 млн евро (по состоянию на 2015 год) значительно выросла за последние 20 лет и совершила серию стратегических поглощений. Так, F.I.L.A. были приобретены итальянская Adica Pongo, американская Dixon Ticonderoga, немецкая LYRA, мексиканская Lapiceria Mexicana, бразильская Lycin, английские Daler-Rowney Lukas and St. Cuthberts и французская компания Canson.



F.I.L.A. - итальянская икона креатива и корпорация мирового масштаба, знаменитая продукцией для сухого и классического рисования, лепки и моделирования, известная по таким брендам, как Giotto, Tratto, Das, Dido, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri и Daler. Со времени своего основания F.I.L.A. фокусируется на непрерывном росте и делает это путём постоянного внедрения инновационных разработок и идей.



По состоянию на февраль 2017 года, производственным предприятием, два из которых находятся в Италии, и 39 филиалами по всему миру. В компании работают более 6500 сотрудников.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"