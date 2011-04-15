Нацимбио заключила контракты с Минздравом РФ на 1.7 млрд руб.

Национальная иммунобиологическая компания заключила четыре новых контракта с Минздравом России на поставку препаратов крови в 2018 году в рамках программы "Семь нозологий". Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Контракты на общую сумму более 1.7 млрд руб. предусматривают поставку лекарственных средств в объёме более 222 млн МЕ - факторов свертывания крови VIII, IX, фактора свертывания крови VIII + фактор Виллебранда. Ранее ведомство закупило у фармхолдинга почти 20 млн ЕД препарата "Антиингибиторный коагулянтный комплекс" более чем на 1 млрд руб.



Впервые в этом году для транспортировки лекарств по системе холодовой цепи "Нацимбио" использует инновационные технологические и логистические решения, которые позволяют минимизировать возможность нарушения условий хранения и перевозки температурно-зависимых сложных грузов.



В частности, применяются термоконтейнеры последнего поколения, способные непрерывно поддерживать необходимый температурный режим вдвое дольше, чем большинство существующих на рынке решений - до семи дней. Новые решения уже используются холдингом для поставок "Антиингибиторного коагулянтного комплекса", который был передан получателям Минздрава досрочно - 10 мая 2018 года, на 10 дней раньше графика.



Также компания внедряет новую современную систему мониторинга движения груза и температуры в контейнерах, которая через комплекс датчиков передает в режиме онлайн-информацию о состоянии и нахождении товара. Система позволит повысить эффективность поставок, оперативно реагировать при возможных отклонениях, передавать заказчику с точностью до минуты информацию о перемещениях груза с лекарственными препаратами.



"Компанией накоплен значительный опыт крупномасштабных поставок, охватывающих территорию всей страны. Мы нарастили компетенции как в логистических технологиях, осуществив ряд нововведений, так и в работе с партнёрами и поставщиками, последовательно выстраивая и расширяя сеть деловых контактов в отрасли. Это позволяет нам без перебоев обеспечивать систему здравоохранения и пациентов необходимыми лекарственными средствами, в том числе требующими сложных условий транспортировки", - подчеркнул генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский, цитируемый в сообщении.



Согласно контрактам, отгрузки факторов свертывания крови VIII и IX завершатся к 1 июля, фактора VIII + фактор Виллебранда - до 1 августа.



В 2017 году рынок препаратов крови в России оценивался в 22.7 млрд руб. Доля плазматических факторов в общем объёме закупок факторов свертывания крови составила 57%. По данным регистра Министерства здравоохранения России, общее количество пациентов с гемофилией в прошлом году составило 9400 человек - за десять лет, с 2007 по 2017 год, количество больных выросло на 28%.



В марте 2018 года Правительство России повторно определило "Нацимбио" единственным поставщиком лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, закупка которых осуществляется в 2018 и 2019 годах федеральными органами власти и подведомственными им учреждениями. С 2016 по 2017 год "Нацимбио" поставила для нужд государства в требуемые сроки и в полном объёме более 800 млн МЕ препаратов плазмы крови, или более 1 млн упаковок.



Нацимбио является единственным поставщиком препаратов плазмы крови человека и животных в рамках распоряжения Правительства от 14 июня 2016 г. N 1214-р. Согласно документу, "Нацимбио" завершит строительство завода по переработке плазмы крови в Кирове без привлечения средств федерального бюджета. Для разработки и реализации программы производства в Российской Федерации лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека, на базе кировского завода компании "Нацимбио", Фармстандарт и итальянская Kedrion Biopharma 23 марта 2017 года подписали соглашение о создании акционерного общества "Киров Плазма", которое подготовит базовый проект завода в III квартале 2017 года.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



"AK&M" от 11.05.2018