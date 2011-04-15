В РФ ужесточен контроль за незаконным использованием символики FIFA. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Поправки в статью 20 закона "О чемпионате мира по футболу", отдельные подзаконные акты и статью 53 закона "О защите конкуренции", внесённые Федеральным законом от 23 марта 2018 N 91-ФЗ, вступили в силу 4 мая 2018 года.



Внесённые изменения позволят антимонопольному органу возбуждать дело по признакам нарушения правил добросовестной конкуренции, предусмотренных законом "О чемпионате мира по футболу", без выдачи предупреждения.



При этом с учётом плотного графика проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и в связи с необходимостью оперативного пресечения выявленных нарушений имущественных прав FIFA планируется максимальное сокращение сроков рассмотрения подобных дел.



Поправки будут применяться до 15 августа 2018 года включительно.



"В 2017 году во время прохождения в городе Кубка конфедераций Санкт-Петербургское УФАС установило семь фактов незаконного использования символики FIFA. В число нарушителей, вошли и такие крупные компании, как ООО "ТД Интерторг" и ООО "М.видео менеджмент". Они все получили предупреждения, которые были исполнены, - напомнил заместитель руководителя антимонопольного органа Вячеслав Тукаев, цитируемый в сообщении. - Теперь же предупреждения выдаваться не будут. Мы сразу будем возбуждать дело и назначать штраф. И всё это будет в максимально короткие сроки".



Напоминаем, согласно статье 14.33 КоАП РФ незаконное использование символики FIFA - нарушение статьи 14.8 закона "О защите конкуренции" - влечёт назначение административного штрафа на юридических лиц от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.





"AK&M" от 11.05.2018