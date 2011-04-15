Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-апреле вырос на 11.9% до 30.3 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-апреле 2018 года, по оперативным данным, вырос на 11.9% до 30.3 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.



Пассажирооборот за этот период увеличился на 13.3% до 77.3 млрд пассажирокилометров.



В апреле 2018 года российские авиакомпании перевезли почти 8.2 млн пассажиров, что на 10.1% больше, чем в апреле 2017 года. Пассажирооборот увеличился на 10.4% до 20.3 млрд пассажирокилометров.



Увеличение пассажиропотока в прошлом месяце отмечалось у следующих авиакомпаний: "Аэрофлот - российские авиалинии" (2.8 млн, +7.5%), S7 (845.3 тыс., +21.7%), "Уральские авиалинии" (637.5 тыс., +18.7%).





"AK&M" от 11.05.2018