Volvo планирует провести IPO в этом году

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars (принадлежит китайской Geely) проведёт IPO в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет газета "Ведомости".



По данным агентства, компания будет оценена в диапазоне от $16 млрд до $30 млрд.



Сообщается, что размещение может пройти на двух биржах – в Гонконге и Швеции. Акции могут быть проданы уже осенью 2018 году, но окончательное решение ещё не принято и планы могут измениться.



Для размещения владелец Volvo уже выбрал банки: Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, сообщает агентство.



Провести IPO – это цель для Volvo Cars, писала газета Financial Times ещё в 2016 году.



