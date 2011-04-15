Министр сельского хозяйства РФ А.Ткачёв направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



"Главная тема форума в этом году посвящена экономике знаний. Безусловно, сегодня в структуре экономики отводится большая роль кадровому потенциалу и человеческому капиталу. Современные специалисты любой отрасли для эффективной работы должны не только обладать нужными компетенциями, но и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, говорится в приветствии. - Переход к экономике знаний несёт в себе новые вызовы и перспективы. Технологический прорыв и глобальная модернизация современной структуры квалификационной подготовки позволит выйти на качественно новый уровень развития отечественной экономики".



Глава Минсельхоза полагает, что форум станет комфортной площадкой для диалога бизнеса и власти по актуальным вопросам обеспечения национальной продовольственной безопасности, поддержки науки и инноваций, а также применения новых технологий.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.



Генеральный партнёр Форума - предприятие компании "Металлоинвест" Михайловский ГОК, титульный партнёр Форума - АО "КОНТИ-РУС", партнёр Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



СЭФ соберет на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки, 2 конкурса.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное.



"AK&M" от 11.05.2018