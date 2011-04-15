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11/05/2018
16:34

ФАС раскрыла картель на рынке IT-услуг

ФАС раскрыла картель на рынке IT-услуг. ООО "РегионКом" и ООО "Прогресс Софт" признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В рамках рассмотрения дела служба установила, что антиконкурентное соглашение было реализовано на 22 торгах на право заключения государственных контрактов на оказание IT-услуг для нужд государственных организаций в 2015-2016 годах. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) составила около 140 млн руб.

Картель реализовывался следующим образом: происходил фактический отказ от конкурентной борьбы на торгах, а также раздел аукционов между участниками соглашения.

Кроме того, была создана "формальная" видимость конкурентной борьбы на участие в торгах, проводимых государственными и муниципальными организациями, и поддержание начальных максимальных цен контрактов (НМЦК). Часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком по контракту.

При этом участники картеля не отрицали факта наличия картеля и отказались от его дальнейшей реализации.


"AK&M" от 11.05.2018
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