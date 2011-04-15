Рынок M&A наконец перешел к росту

Первый квартал 2018 года оказался весьма противоречивым. С одной стороны, суммарная стоимость сделок за первые три месяца 2018 года выросла в 2.2 раза в годовом сравнении до $13.56 млрд по сравнению с $6.22 млрд за I квартал 2017 года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Однако их количество, напротив, существенно сократилось - в 1.7 раза до 77 транзакций с 129 в январе-марте годом ранее. Правда, средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших - от $1 млрд) заметно возросла - в 1.8 раза до $64.6 млн с $36.7 млн за первые три месяца прошлого года.



Во многом впечатляющие достижения рынка M&A в I квартале обусловлены крупными сделками, заключенными в марте. Речь идет о санации Промсвязьбанка, оцененной в $4.25 млрд, переходе железнодорожного оператора "УВЗ Логистик" под контроль компании "Инвест-Логистика" по оценочной стоимости $2.12 млрд, а также о приобретении ВТБ торговой сети "Магнит" за $2.4 млрд. В общей сложности на эти сделки пришлось 35% суммарной стоимости всех сделок квартала.



Такая зависимость рынка M&A от крупнейших сделок не может не настораживать. Тем более что во всех наиболее заметных мартовских сделках участвовали госструктуры, что продолжает тренд прошлого года - консолидацию активов в руках государства. Кроме того, одна из сделок касается предупреждения банкротства крупного банка, а значит, указывает скорее на негативные тенденции рынка.



В рублевом выражении рынок в январе-марте 2018 года вырос в 2.1 раза до 769.33 млрд руб. по сравнению с 364.9 млрд руб. за первые три месяца прошлого года. Однако без учета крупнейших сделок, рынок в рублевом выражении снизился на 1.3% в годовом сравнении до 269.95 млрд руб.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"