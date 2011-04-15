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11/05/2018
17:51

РуссНефть может выплатить дивиденды по привилегированным акциям на сумму $40 млн

Менеджмент ПАО НК "РуссНефть" подготовил предложение совету директоров компании о выплате дивидендов по результатам деятельности общества в 2017 году. Об этом говорится в сообщении РуссНефти.

Менеджмент считает, что производственно-финансовые показатели РуссНефти за отчетный год позволяют направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям $40 млн.

Решение о выплате и размере дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров по рекомендации совета директоров компании.

ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России.

Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов Компании превышает 200 млн т(SPE).

Численность персонала компании, входящей в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева, составляет около 10 тыс. человек.




"AK&M" от 11.05.2018
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