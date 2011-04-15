ФАС получила ходатайство QIA о покупке акций Роснефти

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство Катарского суверенного фонда (QIA) о покупке акций Роснефти, сообщает телеканал RT.



Швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд 4 мая уведомили китайскую компанию CEFC о расторжении соглашения по продаже 14.16% акций Роснефти. Также сообщалось, что пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA. В итоге фонд станет владельцем 18.93% акций Роснефти. Glencore сохранит 0.57%-ный пакет акций российской компании.



Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19.5% акций Роснефти в ходе приватизационной сделки.



Участие в разработке такого уникального добывающего актива укрепит позиции НК "Роснефть" на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока. Кроме того, в ходе реализации проекта компании получают значительный опыт в освоении шельфовых месторождений.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%). Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.







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