Первое место на российском рынке M&A в I квартале заняли финансовые институты

Первое место на российском рынке M&A в I квартале 2018 года заняли финансовые институты с 5 сделками на $5.44 млрд (39.4% объёма рынка). Правда, повода для оптимизма в этом нет. Подобный результат достигнут, прежде всего, за счёт санации двух крупных частных банков во избежание их банкротства. Так, крупнейшей сделкой квартала стал уже упоминавшийся выше переход активов Промсвязьбанка в собственность Агентства страхования вкладов. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Второе место заняла торговля. Суммарная стоимость 7 сделок I квартала 2018 года составила $2.685 млрд (19.8% объема рынка), что в 5 раз больше результата января-марта 2017 года. Однако это в основном объясняется покупкой ВТБ торговой сети "Магнит" за $2.4 млрд. Стоит добавить, что данная сделка, скорее всего, является транзитной: ВТБ и раньше покупал доли в непрофильных активах, а потом выходил из них. Вероятно, стоит ожидать дальнейшей перепродажи сети в этом году.



На третье место по итогам квартала опустился транспорт с тремя сделками на $2.25 млрд (16.6% объема рынка). Этот сравнительно высокий результат достигнут, как и в прошлом году, прежде всего, за счет крупнейшей сделки начала года - перехода железнодорожного оператора "УВЗ Логистик", которого на этот раз получила компания "Инвест-Логистика". Стоимость сделки не раскрывалась, но обязательства УВЗЛ, перешедшие к новому собственнику, могли составлять порядка 118 млрд руб. Напомним, февральскую сделку прошлого года по переходу УВЗЛ к ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" впоследствии заблокировала ФАС.



Строительство и девелопмент, которые раньше занимали второе место, в I квартале 2018 года утратили позиции, переместившись на четвертое место в рейтинге. Количество сделок в отрасли снизилось на 26.9% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 19 транзакций, их суммарная стоимость выросла на 45% до $1128.9 млн (8.3% объема рынка). Крупнейшей из сделок периода стала консолидация в региональной собственности активов особых экономических зон "Алабуга" и "ОЭЗ "Иннополис" стоимостью $568.5 млн.



На пятое место в рейтинге отраслей за I квартал 2018 года опустился ТЭК. M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе в январе-марте 2018 года резко снизилась. За этот период было заключено всего три сделки на $561.5 млн (4.1% объема рынка). Две самые крупные сделки начала 2018 года были заключены НОВАТЭКом, который в последнее время активно скупает газовые активы. В январе и феврале он приобрел ООО "Черничное", владеющее лицензией на одноименное месторождение, а также "Геотрансгаз" и "Уренгойскую газовую компанию".



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"