Дайджест газеты "Ведомости" от 14 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 мая 2018 года.





ВАЛЮТА УЖЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ



Российским компаниям под санкциями позволят не возвращать экспортную выручку в Россию. Им дадут возможность рассчитаться с контрагентами за рубежом.



Бизнес почти дождался смягчения валютного контроля. Предложения об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний, находящихся под санкциями, и их снижении для всех остальных согласованы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.



Для бизнеса либерализация валютного контроля означает, что можно будет рассчитываться с контрагентами с банковских счетов за границей в обход санкций США. Сейчас из-за санкций компании просто не могут вернуть в Россию часть своей валютной выручки - деньги остались на их зарубежных счетах.





"ПРОСВЕЩЕНИЕ" МОЖЕТ РАЗОРИТЬ КОНКУРЕНТА



Издательство "Просвещение" отсудило 3,7 млрд руб. у компании группы "Эксмо-АСТ". Издательство обвинило конкурентов в копировании логотипа.



Издательство "Просвещение" подало иск к "Вентана-графу" в январе 2018 г. "Вентана-граф", жаловался истец, выпустил более 500 наименований учебников и учебных пособий, на обложке которых напечатано изображение, сходное до степени смешения с их товарным знаком



Изображение, о котором спорят издательства, - знак ФГОС, Федеральные государственные образовательные стандарты, утверждает их Министерство образования и науки. Знак есть на учебниках обоих издательств, его часто используют школы на сайтах, убедились "Ведомости". "Просвещение", объяснил его представитель, зарегистрировало знак, который размещает на своих изданиях, разработанных в соответствии с ФГОС.



Издательство "Просвещение" было монополистом на рынке учебной литературы в СССР, а за последние 20 лет стало безусловным лидером российского рынка.





ОСАГО СТАНЕТ ДОРОЖЕ



Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа. ЦБ готовится изменить цену страховок, до сих пор это всегда приводило к росту их стоимости.



Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. "Ведомости" ознакомились с копией документа.



Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом - и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 г.





В АВТОМАТ ЗА СИМ-КАРТОЙ



В России уже в этом году могут появиться автоматы по продаже сим-карт. Новым розничным форматом интересуются все крупные операторы сотовой связи.



Симкомат - торговый автомат, позволяющий оператору при подключении идентифицировать будущего абонента. Устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом потенциального клиента. В Европе уже используются такие устройства.



МТС рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц. В зависимости от комплектации один автомат может стоить $2000-3000.





РОССИЯН ОБЕСПОКОИЛА ИЗОЛЯЦИЯ



Число россиян, считающих, что наша страна находится в международной изоляции, достигло максимума.



Число россиян, считающих, что наша страна находится в международной изоляции, достигло максимума (56%), следует из опроса "Левада-центра". Количество тех, кого это беспокоит, выросло за последний год сразу на 12 процентных пунктов, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56%. На те же 12 п. п. (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России надо укреплять связи с Западом.





ИРАН РОССИЮ НЕ ПУГАЕТ



США отпугнули европейские компании от Ирана, но китайские и российские могут продолжить сотрудничество с ним, считают эксперты.



Европейские лидеры готовятся просить у США сделать для их стран исключения из санкций против Ирана, но у транснациональных компаний нет желания вести там бизнес, предупреждают эксперты.



Другие страны могут попросить сделать для них исключение, отметил министр финансов Стивен Мнучин, но подчеркнул, что цель США - "максимальные санкции". Вашингтон предоставил компаниям от 90 до 180 дней перед тем, как ограничить их возможность вести дела с Ираном.



Европейцы поддерживали прошлые призывы Вашингтона к санкциям против Тегерана и в этот раз будет то же самое, ожидают эксперты.





РАССТАНЕМСЯ ПО-ХОРОШЕМУ



Почему Игорю Шувалову нужно поставить "четыре с плюсом" за работу.

Еще неизвестно, как будет выглядеть новое правительство, но уже определено, что в нем не будет Игоря Шувалова, который в качестве первого вице-премьера отвечал за всю финансовую и экономическую политику последние годы. Шувалов занял эту должность, по объему ответственности вторую в стране, в мае 2008 г. и сохранил ее в 2012 г., когда лидер стал снова называться президентом. Если оценить эти 10 лет работы по пятибалльной шкале, сколько поставить?



Пожалуй, я поставлю четыре с плюсом, рискуя вызвать возмущение прогрессивной общественности. Средние темпы роста за 10 лет были меньше 1% в год - хорошая оценка за 10 лет стагнации? Масштабная национализация, включая провальную национализацию ТНК-ВР, увеличение госсектора, рост военных расходов, импортозамещение - определенно неправильный курс, которому правительство следовало все 10 лет. За это четыре с плюсом?





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.05.2018