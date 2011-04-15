Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 мая 2018 года



ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ В МИНЭНЕРГО

АЛЕКСАНДР НОВАК ОСТАНЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ



Министр энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, сообщили источники "Ъ". Они объясняют переназначение тем, что чиновник за время работы добился нескольких важных успехов, в частности по сделке ОПЕК+, не допустив явных провалов. Однако это не помогло ему подняться до уровня вице-премьера, как ожидали в отрасли.





ИЗ ДЕЛА ЭКОАКТИВИСТОВ ИСЧЕЗЛО 15 МИЛЛИОНОВ

ЗАЩИТА СЧИТАЕТ, ЧТО ОБВИНЕНИЕ ЛИШИЛОСЬ КЛЮЧЕВОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА





Как стало известно "Ъ", неожиданный оборот приняло рассмотрение в Воронежской области громкого дела об особо крупном вымогательстве экоактивистами у Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Из материалов расследования исчезло 15 млн руб. наличными, после получения которых в 2013 году был задержан обвиняемый Михаил Безменский. Как выяснилось, полиция передала их на депозит воронежского главка МВД в казначействе. Защита настаивает, что силовики утратили ключевой вещдок и предмет преступления, и намерена сначала добиться исключения из дела денег как доказательства, а затем и развалить обвинение в целом. Представители УГМК настаивают, что отсутствие денег ничего не меняет и "препятствий для обвинительного приговора" в отношении активистов нет.





ИГОРЮ ДОДОНУ ПРИДАЮТ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЛОСК

ЕГО ПОЗИЦИИ ВНУТРИ МОЛДАВИИ УКРЕПЛЯЮТ СТАТУСОМ НАБЛЮДАТЕЛЯ В ЕАЭС



На сегодняшнем заседании высшего Евразийского экономического совета в Сочи Молдавия получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), говорят собеседники "Ъ". Особой практической пользы ей это не принесет, зато ее пророссийский президент Игорь Додон сможет разыграть евразийскую карту на предстоящих осенью выборах в парламент.





СОЛНЕЧНОГОРСКИМ ВЛАСТЯМ ОТВЕТИЛИ ВСТРЕЧНОЙ РЕФОРМОЙ

ПОСЕЛЕНИЕ АНДРЕЕВКА РЕШИЛО ВЫЙТИ ИЗ РАЙОНА И СТАТЬ ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ





Депутаты городского поселения Андреевка решили не входить в городской округ, в который должен преобразоваться Солнечногорский район Подмосковья, а создать собственный. Инициативу о преобразовании поселения в отдельный городской округ на публичных слушаниях поддержали жители поселения. В правительстве Московской области "Ъ" сказали, что решение депутатов незаконно, и его уже оспорила прокуратура. В профильном комитете Госдумы "Ъ" пояснили, что по закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" на создание округа должны дать согласие власти Солнечногорского района.





БАНК РОССИИ СДАСТ ПОДНАДЗОРНЫХ

НАЛОГОВИКИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ОТ ЦБ ИНФОРМАЦИЮ ЕЖЕДНЕВНО



Федеральная налоговая служба (ФНС) получила новые возможности по контролю за деятельностью финансовых организаций. Налоговики и Банк России подписали соглашение, в рамках которого мегарегулятор будет оперативно отправлять в ФНС отчетность поднадзорных компаний, в том числе и ежедневную. По словам экспертов, такой массив данных позволит налоговикам не только выявлять уклонистов и активнее бороться с ними, но и увеличит число вопросов к банкам.





КОНКУРЕНЦИЯ В ПОДДАВКИ

ЦСР ЗАПОДОЗРИЛ ГОССТРУКТУРЫ В ЕЕ ИМИТАЦИИ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ



ЦСР под руководством Алексея Кудрина - он, напомним, может возглавить Счетную палату - опубликовал доклад о закупках, которые государство осуществляет у своих структур: ГУПов, МУПов, бюджетных и казенных учреждений (до 13% всего госзаказа). В ЦСР предлагают отказаться от контрактных отношений в этой сфере, заменив их жестким госзаданием. Де-факто государству предложен выбор: сохранение рыночных отношений в секторе госзакупок логично при приватизации ГУПов, МУПов, ГБУ и ФКУ, при сохранении же их в госсобственности отказ от торгов между аффилированными заказчиками и подрядчиками в пользу вертикали подчинения одних другим обойдется дешевле.





РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦСЕТЕЙ НИКАК НЕ ПРИНИМАЕТСЯ

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ



11 мая истек срок приема поправок ко второму чтению законопроекта, регулирующего соцсети. Его авторами выступили единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. В думском комитете по информполитике сказали "Ъ", что для доработки законопроекта будет создана рабочая группа, но дата ее первого заседания пока не определена. По сведениям "Ъ", в администрации президента (АП) не видят необходимости в принятии законопроекта даже в исправленном виде.





ЦБ ЗАСЕКРЕТИТ ОТЧЕТНОСТЬ ГРУПП

КРУПНЫЕ САНАЦИИ СТАНУТ МЕНЕЕ ПРОЗРАЧНЫМИ



Банк России планирует скрыть существенную часть информации из трех форм отчетности, в которых раскрываются сведения о финансовых показателях участников банковских групп. Сам регулятор обосновывает это международной практикой. Но эксперты полагают, что ЦБ хочет засекретить данные о непубличных активах банковских групп, находящихся в процессе оздоровления либо рискующих оказаться под санкциями. При этом снизится прозрачность банковских групп, в том числе в части возможного публичного отслеживания сомнительных сделок и трансакций.





БУРОВАЯ ОСТАНОВКА

САНКЦИИ МЕШАЮТ СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ "РОСНЕФТИ" И ENI НА ШЕЛЬФЕ



Как выяснил "Ъ", вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности итальянской Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе. Это следует из отчетности совместных предприятий компаний. Хотя о ликвидации СП речи не идет, санкции грозят прекращением работ по разведке участков в Черном и Баренцевом морях, на которые компании уже потратили около $270 млн. Собеседники "Ъ" в отрасли утверждают, что проекты приостановлены.





БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПРОСЯТ ЗАКРЫТЬ СПИСОК

ИЗ-ПОД КОНТРСАНКЦИЙ ХОТЯТ ВЫВЕСТИ ЛЕКАРСТВА И МЕДТЕХНИКУ



Как стало известно "Ъ", занимающиеся помощью больным некоммерческие организации (НКО) обратились к спикерам обеих палат парламента с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медтехники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров. Список должен быть разработан Белым домом согласно депутатскому законопроекту об ответных действиях на "недружественные действия" США и других стран. В Госдуме уже пообещали, что ко второму чтению в законопроекте не будет идти речи о прямом запрете лекарств и медицинского оборудования. Авторы писем считают, что возможность наложения ограничений на ввоз товаров по открытому перечню не дает гарантий, и медицинские изделия подпадут под запрет.





ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ВОЗЬМУТ ПОД ПОДПИСКУ

ЭКС-МЕНЕДЖЕР DELIVERY CLUB ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС "ЧЕРДАК"



Бывший исполнительный директор Delivery Club Константин Захаров и сооснователь стартапа по доставке еды "Голод" Мердан Дурдымурадов запускают сервис хранения вещей по подписке "Чердак". В Москве такие услуги становятся все более востребованы: объем рынка индивидуального хранения (self storage) в 2017 году в столице достиг 2,5 млрд руб. Но ключевой фактор здесь - доверие пользователя, чего новой компании добиться непросто.





"СВЯЗНОЙ" ПЕРЕДАСТ ЛОЯЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ

РИТЕЙЛЕР ЗАПУСТИТ БЕСКОНТАКТНУЮ ОПЛАТУ БОНУСНЫМИ БАЛЛАМИ



"Связной" первым среди российских ритейлеров запустит возможность бесконтактной оплаты покупок баллами с карт лояльности на основе технологии, представленной Google в начале мая. В этом решении также заинтересованы "Евросеть" и "МегаФон". Критики технологии считают, что интеграция бонусных программ в мобильные приложения или их привязка к номеру телефона уже удовлетворяют потребности клиентов, а при массовом использовании технология Google может быть нецелесообразна экономически из-за затрат на софт и оборудование.





"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ОТМЕНЯЮТ ДЕФОЛТ

КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА ПЛАН ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Микрофинансовая компания (МФК) "Домашние деньги" разработала план по реструктуризации облигаций: срок погашения бумаг останется неизменным, но существенно снизится купонный доход. В компании уверены, что план будет принят и технический дефолт, который она допустила, не перейдет в реальный. Но эксперты отмечают, что инвесторам предложены "не самые выгодные условия", они могут заблокировать схему и выдвинуть гораздо более жесткие требования.





ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

НА НОВОМ РЫНКЕ УЖЕСТОЧАЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ



Участники телемедицинского рынка столкнулись с жесткими ограничениями при оказании дистанционных медицинских услуг. Минздрав объяснил Национальной телемедицинской ассоциации правила работы. Оказалось, что для проведения онлайн-консультаций компаниям придется сотрудничать с клиниками, а не напрямую с врачами, а также использовать единую систему идентификации и аутентификации. Переходного периода для выполнения всех условий не предусмотрено.





CHERY ОБКАТЫВАЕТ КАРШЕРИНГ

КИТАЙСКАЯ МАРКА ПРЕДЛОЖИЛА ДИЛЕРАМ НОВУЮ СХЕМУ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА



Как стало известно "Ъ", китайская Chery на фоне растущего рынка открывает под своих дилеров каршеринг на базе существующего агрегатора YouDrive. Концерн рассчитывает на рост продаж и поддержание лояльности дилеров, которые получат дополнительный источник доходов. Как владельцам машин им полагается 85% сборов от каршеринга, остальные 15% достанутся YouDrive. Дилеры идею поддерживают, но эксперты считают ее чистым маркетингом, а не новым направлением бизнеса.





АЭРОПОРТЫ ТРЕБУЮТ РАСПЛАТЫ

ОНИ УСТАЛИ ОТ ДОЛГОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ



Крупнейшие российские аэропорты недовольны условиями обслуживания самолетов ведомственной авиации. Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила Минтрансу, Росавиации и Минфину изменить схему субсидирования расходов аэропортов на обслуживание судов силовых ведомств, которые эти услуги не оплачивают, но отказать им по закону нельзя. Обслуживание госавиации обходится в 500 млн руб. в год, но аэропортам регулярно отказывают в компенсации. Для решения проблемы МАА предлагает перевести госавиацию на полностью платные услуги.





"СЖАТЫЙ ГАЗ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДИЗТОПЛИВА, НЕВОЗМОЖНО НЕЗАКОННО ПРИСВОИТЬ"





Владимир Путин в середине апреля провел совещание по увеличению использования газомоторного топлива. Какие меры поддержки этого направления сейчас обсуждаются, "Ъ" рассказал заместитель главы Минэнерго Кирилл Молодцов.





БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА МУРА ОБВИНИЛИ В ПОСОБНИЧЕСТВЕ ОФИЦЕРАМ ФСБ

ДЕЛО О ВЗЯТКЕ ПЕРЕДАНО В СУД



Как стало известно "Ъ", военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу бывшего начальника МУРа отставного генерал-майора МВД Виктора Трутнева, а также трех офицеров столичного главка ФСБ. Все они обвиняются в посредничестве в получении взятки от подозреваемого в крупном мошенничестве бизнесмена за избавление того от уголовной ответственности.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 14.05.2018