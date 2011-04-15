Повтор! ЛУКОЙЛ договорился с Ираком о новом плане разработки "Западной Курны-2"

ЛУКОЙЛ и нефтяная компания Басры подписали план разработки месторождения "Западная Курна-2", предусматривающий "полку" добычи нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки. Документ предполагает достижение уровня 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 году и 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 году, говорится в сообщении компании.



Эти показатели будут достигнуты благодаря бурению и вводу новых эксплуатационных и нагнетательных скважин, строительству и вводу в эксплуатацию мощностей по подготовке, хранению и транспортировке нефти, по подготовке газа и выработке электроэнергии.



Накопленный опыт работы компании в регионе, созданная инфраструктура и компенсация затрат на развитие проекта из текущей добычи обеспечат реализацию проекта с максимальной эффективностью.



Стороны отметили, что благодаря достигнутым договорённостям ЛУКОЙЛ в ближайшие годы останется одним из крупнейших инвесторов и работодателей в Ираке.



ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало контракт на разработку месторождения "Западная Курна-2" в 2010 году. Срок действия контракта составляет 25 лет. Первая нефть на проекте "Западная Курна-2" была получена в марте 2014 года, и к сегодняшнему дню здесь достигнут самый большой прирост добычи по Ираку - 400 тыс. баррелей в сутки. В настоящее время на месторождении добывается 9% от общей добычи нефти в Ираке.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



"AK&M" от 14.05.2018