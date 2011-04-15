В Госдуму внесен законопроект об ответственности за поддержку западных санкций, сообщает сайт нижней палаты парламента.



Наказание также предлагается ввести за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении России.



Согласно документу, за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении антироссийских санкций будет введена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы, либо штраф. Соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс РФ.



Под исполнением иностранных санкций на территории РФ подразумевается совершение действий, повлекших отказ российскому гражданину, зарегистрированным в РФ юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также российским частным и публичным компаниям в осуществлении сделок в рамках антироссийских ограничительных мер. Такие действия будут облагаться штрафом до 600 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В свою очередь, за содействие в установлении антироссийских санкций будет введен штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В частности, нарушением будет считаться предоставление рекомендаций и передача сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".



Напомним, в настоящее время в Госдуме также проходит обсуждение законопроекта о контрсанкциях в отношении США и ряда иностранных государств, первое чтение которого запланировано на 15 мая.



Законопроект подготовлен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, первыми заместителями председателя ГД Александром Жуковым и Иваном Мельниковым, руководителями всех фракций ГД - Сергеем Неверовым,Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым и первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.



"AK&M" от 14.05.2018