Ленэнерго планирует направить на выплату дивидендов 2.42 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Ленэнерго" рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой годового собрания акционеров, назначенного на 8 июня. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, совет определил повестку собрания. Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, устав и ряд внутренних документов общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2017 год, утвердить аудитора на 2018 год.



Совет рекомендовал акционерам направить в резервный фонд 628.05 млн руб. полученной прибыли, на развитие общества - 9.512 млрд руб., а на выплату дивидендов - 2.42 млрд руб. из расчёта 0.1366 руб. на одну обыкновенную акцию и 13.4682 руб. на одну привилегированную.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 19 июня 2018 года.



Совет также утвердил отчёт о заключённых в 2017 году сделках с заинтересованностью.



ПАО "Ленэнерго" (ИНН 7803002209) является региональной электросетевой компанией на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию площадью 86.7 тыс. кв. км, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После реорганизации с 1 октября 2005 года за компанией, сохранившей бренд "Ленэнерго", остались функции передачи электроэнергии по сетям и присоединения новых потребителей к электросетевой инфраструктуре.



Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по МСФО в 2017 году выросла на 6.8% до 8.227 млрд руб. с 7.703 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 17.29% до 77.653 млрд руб. с 66.208 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 19.59% до 12.482 млрд руб. с 10.437 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 13.25% до 9.842 млрд руб. с 8.691 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по РСБУ в 2017 году выросла на 66.12% до 12.561 млрд руб. с 7.561 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.91% до 74.682 млрд руб. с 61.26 млрд руб., прибыль от продаж - на 72.67% до 20.659 млрд руб. с 11.965 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 63.68% до 16.717 млрд руб. с 10.214 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 99.17% до 2.939 млрд руб. с 1.476 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 14.08% до 19.249 млрд руб.



"AK&M" от 14.05.2018