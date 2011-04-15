Ингосстрах возмещает ущерб в связи с крушением грузового поезда

Ингосстрах выплатил более 30.6 млн руб. в связи с крушением грузового поезда на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги. Об этом говорится в сообщении компании.



С рельсов сошли 32 вагона, а также был повреждён перевозимый груз уголь-антрацит. По договору была застрахована ответственность перевозчика в СПАО "Ингосстрах" с общим лимитом 300 млн руб.



По данному событию в Ингосстрах с заявлениями о выплате страхового возмещения обратились страхователь и потерпевшие, имуществу которых в результате крушения был причинен ущерб. После предоставления необходимых документов, предусмотренных договором страхования, Ингосстрах произвел выплаты страхового возмещения.



В настоящее время компания ожидает от остальных потерпевших документы, после рассмотрения которых выплатит пострадавшим страховое возмещение.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 14.05.2018