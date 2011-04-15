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14/05/2018
10:53

Рынки открываются на смешанном внешнем фоне

Рынки открываются на смешанном внешнем фоне, однако тон в начале дня, вероятно, задаст некоторое снижение нефтяных цен. Тем не менее, риски перебоев в поставках сохраняются. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Также рынки будут реагировать на новости о кадровых назначениях в правительстве России, в частности на назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, в то время как инвесторы надеялись на его более значимую роль.

Тем не менее, некоторым утешением может служить назначение его близких соратников Антона Силуанова (первый вице-премьер и министр финансов) и Татьяны Голиковой (вице-премьер). Кроме того, вероятный уход Владислава Суркова с поста советника президента может быть воспринят как намерение Кремля урегулировать мирным путем ситуацию на Донбассе, что создаст условия для потепления в отношениях России и Запада с перспективой снятия санкций.


"AK&M" от 14.05.2018
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