Банк России утвердил И.Полякова на пост предправления Росбанка

Илья Поляков официально вступил в должность председателя правления Росбанка. Банк России утвердил его кандидатуру на пост руководителя банка. Об этом говорится в сообщении Росбанка.



В начале апреля совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения И.Полякова председателем правления банка, и с 14 апреля он руководил банком в качестве исполняющего обязанности.



И.Поляков присоединился к парижской команде Societe Generale Corporate and Investment Banking в 2001 году и занимал различные позиции в подразделении природных ресурсов. В октябре 2010 года Илья был назначен старшим банкиром. В 2011 году он занял должность глобального соруководителя направления горно-металлургической промышленности департамента природных ресурсов и энергетики в дополнение к обязанностям старшего банкира, отвечающего за глобальные клиентские отношения и стратегическое консультирование клиентов металлургической и горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ. В феврале 2013 года И.Поляков назначен заместителем председателя правления, членом правления Росбанка по направлению корпоративного бизнеса и возглавил блок клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate and Investment Banking. В сентябре 2016 года занял должность первого заместителя председателя правления Росбанка. В дополнение к своим обязанностям он возглавил направление инвести ционно-банковских услуг и операций на рынках капитала и обслуживания ценных бумаг.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



Чистая прибыль группы "Росбанк", российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, по МФСО в 2017 году составила 10.4 млрд руб.









"AK&M" от 14.05.2018