Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/05/2018
11:19

Доллар проходит стадию размеренной технической коррекции

В минувшую пятницу рубль торговался малоактивно и довольно вяло на фоне отсутствия значимых событий и сигналов. Однако ближе к концу сессии игроки начали частично фиксировать прибыль по длинным рублевым позициям с оглядкой на коррекцию в сырьевом сегменте. В итоге доллар и евро подорожали на 0.36% и 0.6% соответственно. При этом за неделю российская валюта немного выросла в цене. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

Доллар сейчас проходит стадию размеренной технической коррекции, предлогом для которой послужили слабые данные по инфляции в США. Этот фактор ослабляет давление на нашу валюту. Но с другой стороны на рынке нефти начали формироваться коррекционные настроения - под занавес недели Brent ушла на отрицательную территорию и продолжает демонстрировать медвежий уклон на утренних торгах. Два разнонаправленных фактора могут обусловить торговлю рубля в диапазоне в ближайшей перспективе.

В более долгосрочном периоде общее давление на "россиянина", скорее всего, сохранится. По крайней мере, расти ему будет непросто, если, конечно, котировки нефти не пройдут рубеж в виде отметки $80 за баррель. Впрочем, завтра в РФ стартует налоговый период, который традиционно поддерживает спрос на рубль, а значит, понижательные риски на ближайшие пару недель снизятся, при условии, что на геополитическом фронте не произойдет новых потрясений.


"AK&M" от 14.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100