Доллар проходит стадию размеренной технической коррекции

В минувшую пятницу рубль торговался малоактивно и довольно вяло на фоне отсутствия значимых событий и сигналов. Однако ближе к концу сессии игроки начали частично фиксировать прибыль по длинным рублевым позициям с оглядкой на коррекцию в сырьевом сегменте. В итоге доллар и евро подорожали на 0.36% и 0.6% соответственно. При этом за неделю российская валюта немного выросла в цене. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Доллар сейчас проходит стадию размеренной технической коррекции, предлогом для которой послужили слабые данные по инфляции в США. Этот фактор ослабляет давление на нашу валюту. Но с другой стороны на рынке нефти начали формироваться коррекционные настроения - под занавес недели Brent ушла на отрицательную территорию и продолжает демонстрировать медвежий уклон на утренних торгах. Два разнонаправленных фактора могут обусловить торговлю рубля в диапазоне в ближайшей перспективе.



В более долгосрочном периоде общее давление на "россиянина", скорее всего, сохранится. По крайней мере, расти ему будет непросто, если, конечно, котировки нефти не пройдут рубеж в виде отметки $80 за баррель. Впрочем, завтра в РФ стартует налоговый период, который традиционно поддерживает спрос на рубль, а значит, понижательные риски на ближайшие пару недель снизятся, при условии, что на геополитическом фронте не произойдет новых потрясений.





"AK&M" от 14.05.2018