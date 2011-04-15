В рамках СЭФ-2018 пройдёт конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем"

В рамках VII Среднерусского экономического форума пройдёт конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем". 8 июня авторы лучших работ будут награждены памятными призами и дипломами.



Конкурс должен показать, какой мир будущего видят дети и насколько он отличается от планов и прогнозов взрослых. Чем ребёнок хочет заниматься, когда вырастет? Какие цели он себе ставит? Как он видит среду обитания будущего? "Моя будущая профессия", "Город, в котором я хочу жить", "Школа будущего" - темы работ, представленных на конкурс.



Конкурс позволит развить не только творческие способности детей, но и повысить их компьютерную грамотность, помочь лучше ориентироваться в цифровой реальности.



В конкурсе принимают участие дети до 14 лет. Работы представляют как отдельные авторы, так и команды. На конкурс уже поступило 59 работ, которые размещены на сайте форума.



Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте СЭФ-2018 по следующей ссылке - http://www.sef-kursk.ru/2018/vystavka-detskoj-kompyuternoj-grafiki/#vote, которое продлится до 25 мая 2018 года. Любой желающий может принять участие в выборе победителя.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.



Генеральный партнер форума - предприятие компании "Металлоинвест" Михайловский ГОК, титульный партнер форума - АО "КОНТИ-РУС", партнер форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



СЭФ соберет на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки, 2 конкурса.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное.



"AK&M" от 14.05.2018