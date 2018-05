Fosun Pharma готова купить лекарства Novartis

Китайская Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. вошла в шорт-лист компаний, которые претендуют на портфель активов швейцарской фармацевтической компании Novartis общей стоимостью $2 млрд. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Всего в шорт-лист вошли четыре компании. Кроме Fosun Pharma, это американские инвесткомпании Appolo Global Management и CVC Capital Partners, а также индийская фармкомпания Aurobindo Pharma Ltd.



Novartis распродает свой американский портфель дженериков и дерматологических препаратов (они в настоящее время контролируются американским подразделением Sandoz), рассчитывая этой продажей компенсировать часть затрат, связанных со стратегическим поворотом Novartis в сторону тех секторов рынка, которые обещают особенно быстрый рост. В частности, в апреле компания купила американскую AveXis Inc, разрабатывающую несколько препаратов для лечения редких заболеваний, в том числе детских. Покупка обошлась Novartis в $8,7 млрд. Ранее она купила французскую Advanced Accelerator Applications SA, занимающую лидирующую роль в так называемой ядерной медицине (разные виды эмиссионной томографии и лечение онкологических, кардиологических, инфекционных и ряда других заболеваний). За нее швейцарская компания заплатила $3.9 млрд. В свою очередь, компания продала свою долю в СП с GlaxoSmithKline в марте нынешнего года за $13 млрд.



Fosun Pharma - часть промышленно-инвестиционного холдинга Fosun. Ему принадлежат, в частности, сеть курортов Club Med, британский футбольный клуб Wolverhampton Wanderers и знаковые объекты недвижимости по обе стороны Атлантики.







