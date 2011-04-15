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14/05/2018
14:57

Банк "ФК Открытие" приобрёл 100%-ную долю компании "Промфинанс" - оператора платёжной системы "Таможенная карта"

ПАО "Банк "ФК Открытие" приобрело 100%-ную долю ООО "Промфинанс", став контролирующим лицом оператора национально значимой платёжной системы "Таможенная карта". Об этом говорится в сообщении банка.

Ранее банку принадлежало 19.9% ООО "Промфинанс", владеющего 67.81% акций ООО "Таможенная карта". Прочими владельцами "Таможенной карты" являются АСВ (28.93%) и Национальная ассоциация таможенных представителей (НАТП) - 3.21%.

Платёжная система "Таможенная карта" является ведущим оператором таможенных платежей в России, предоставляя компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности возможность осуществлять расчёты с Федеральной таможенной службой.

"С начала 2017 года мы тесно сотрудничали с "Таможенной картой" по целому ряду направлений. Учитывая этот успешный опыт, перспективность бизнеса платёжной системы и её важное инфраструктурное значение, было принято решение стать стратегическим собственником "Таможенной карты", - отметил управляющий директор Центра по работе с дочерними компаниями банка "Открытие" Георгий Шабад. - Мы планируем осуществлять развитие платёжной системы в соответствии с современными высокими технологическими стандартами в интересах всех её участников и пользователей".

Целью деятельности платежной системы "Таможенная карта" является совершенствование системы уплаты таможенных платежей, сокращение сроков производства таможенного оформления товаров. "Таможенная карта" объединяет более 60 банков-участников.


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