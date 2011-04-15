Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I квартале выросла более чем в 7 раз до 81 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в I квартале 2018 года составила 81 млрд руб., увеличившись в годовом исчислении более чем в 7 раз, благодаря росту операционной прибыли, а также снижению колебаний курсовых разниц. Снижение показателя по отношению к предыдущему кварталу связано с признанием в IV квартале 2017 года значительной единовременной прибыли. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Выручка в I квартале 2018 года составила 1.722 трлн руб. ($30.9 млрд), увеличившись на 0.8% по отношению к IV кварталу 2017 года, и на 22.1% к I кварталу 2017 года, в условиях роста цен на нефть и оптимизации каналов сбыта на фоне сохраняющихся ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+.



Показатель EBITDA составил 385 млрд руб. ($6.8 млрд), практически не изменившись по отношению к предыдущему кварталу и увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 15.6%.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 14.05.2018