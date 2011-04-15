Alliance Rostec Auto увеличила долю в капитале АвтоВАЗа до 83.53% с 64.60%

Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды, совместное предприятие Renault-Nissan и Ростеха) в результате допэмиссии акций ПАО "АвтоВАЗ" увеличила долю в капитале компании до 83.53% с 64.60%. Об этом говорится в сообщении концерна.



Alliance Rostec Auto B.V. стала владельцем 9313086055 акций АвтоВАЗа, до допэмисии в распоряжении компании было 3351921006 акций.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды), Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 24.1%.



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.



Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО в I квартале 2018 года составила 609 млн руб. против убытка в 2.809 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 40.83% до 64.756 млрд руб. с 45.983 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года сократился в 31.38 раза до 128 млн руб. с 4.016 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 45.47% до 68.645 млрд руб. с 47.188 млрд руб.



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