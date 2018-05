"Дочка" Метафракса и корейская Sunghong создали СП

Дочерняя компания ПАО "Метафракс" Metadynea Trading SA (Швейцария) и корейская Sunghong Co., Ltd. создали совместное предприятие Samyang Meta Ltd. для поставок уротропина и пентаэритрита в Восточной Азии. Об этом говорится в сообщении компаний. СП зарегистрировано 1 февраля в Сеуле (Южная Корея).



Недавно генеральный директор ПАО "Метафракс" Владимир Даут и директор SamyangMeta Йонгсок Сон подписали контракт на поставку пентаэритрита и уротропина на рынок восточной Азии.



В рамках контракта первые поставки 200 т продукции через трейдинговую компанию в Сеуле состоятся уже в апреле. В перспективе - расширение географии в другие страны восточной Азии.



"Мы нашли надежных партнеров - химическую компанию из Южной Кореи. Стоит отметить, что первые поставки продукции в Корею уже начались", - прокомментировал подписание председатель совета директоров компании "Метафракс" Армен Гарслян, цитируемый в сообщении. По его словам, сложность выхода на азиатский рынок состоит в том, что корейские потребители предпочитают покупать продукцию у местных компаний.



ПАО "Метафракс" - крупнейший российский экспортёр химической продукции, с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает более 50 стран мира.



Сегодня группа компаний "Метафракс" поставляет в страны Азии до 2 тыс. т уротропина и до 1 тыс. т пентаэритрита. В перспективе годовой товарооборот компании должен достигнуть 4 тыс. т уротропина, 2 тыс. т пентаэритрита, а также 15 тыс. т метанола.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"