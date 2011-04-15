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14/05/2018
17:01

В развитие Новой Москвы в этом году инвестируют 200 млрд руб.

Объём инвестиций в Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) в этом году вырастет до 200 млрд руб., из них половина поступит из внебюджетных источников, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Бюджетные средства пойдут на строительство метро, дорог, социальных объектов, инженерных коммуникаций. Деньги частных инвесторов - на возведение жилья и социальной инфраструктуры, создание рабочие мест", - сказал В.Жидкин. Он напомнил, что с 2012 по 2018 год объём инвестиций в ТиНАО составил 800 млрд руб.

"Из них 46% привлечено в жилищное строительство, 36% - в развитие дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, 11% - в строительство объектов нежилой недвижимости, что способствует росту новых рабочих мест. 7% приходится на возведение и оснащение объектов социальной сферы", - уточнил руководитель Департамента.


"AK&M" от 14.05.2018
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